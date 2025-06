Referendum affluenza al 30% | non raggiunto il quorum

L’affluenza ai referendum su lavoro e cittadinanza si ferma al 30%, lasciando ancora una volta il quorum irraggiunto. Le urne si sono chiuse in tutta Italia, evidenziando un crescente disinteresse pubblico su temi fondamentali. Secondo i dati ufficiali del ministero dell’Interno, l’affluenza definitiva…

Urne chiuse in tutta Italia dove si è votato per i referendum: il quorum sui cinque quesiti del referendum su lavoro e cittadinanza non è stato raggiunto. Secondo i dati ufficiali dal sito Eligendo del ministero dell'Interno l'affluenza definitiva

