Referendum affluenza al 27% nel salernitano | i risultati quesito per quesito

Il referendum dell’8 e 9 giugno in provincia di Salerno ha registrato un’affluenza del 27,54%, leggermente inferiore alla media nazionale. Tra i Comuni, spiccano Bellosguardo con il 37,34%, Pellezzano (37,02%) e Baronissi (35,78%), che si distinguono per il maggior livello di partecipazione. Un dato che riflette l'importanza della partecipazione civica e il coinvolgimento dei cittadini sui temi di attualità. Ma quali sono stati i risultati di ogni quesito? Ecco un dettagliato quadro delle preferenze e delle tendenze emerse.

In provincia di Salerno il referendum dell'8 e 9 giugno ha registrato un'affluenza del 27,54%, due punti sotto la media nazionale. L'affluenza nei Comuni Al primo posto in provincia si classifica Bellosguardo con il 37,34%. Seguono Pellezzano (37,02%) e Baronissi (35,78%), unici altri due.

