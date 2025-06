Referendum | affluenza al 22% alle 23 Toscana in testa per partecipazione

Alle 23, in Toscana si registra una delle affluenze più alte tra le regioni italiane, con circa il 22% di votanti alle urne. I dati sul referendum mostrano un coinvolgimento crescente sui cinque quesiti in ballo, dal lavoro alla giustizia. Con i seggi ancora aperti fino alle 15 di domani, l'attenzione ora è tutta sull’andamento della partecipazione, che potrebbe fare la differenza nel risultato finale. Resta da vedere se questa tendenza continuerà anche nelle prossime ore.

L'affluenza dei votanti per i 5 quesiti referendari, alle 23, è di circa il 22%. E' quanto si legge sul sito del ministero dell'Interno. I seggi si sono chiusi alle 23 e riapriranno alle 7 per restare aperti fino alle 15. Minimo lo scarto dei votanti tra i 5 quesiti referendari. Alle 23, hanno votato per il primo sul lavoro, quello per il reintegro dei licenziamenti illegittimi, il 22,4%. Al secondo, quello su licenziamenti e limite indennità, il 22,37%. Al terzo, quello per la tutela dei contratti a termine, il 22,40%. Al quarto, quello per la responsabilità degli infortuni sul lavoro, il 22,36%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum: affluenza al 22% alle 23, Toscana in testa per partecipazione

In questa notizia si parla di: Affluenza Referendum Toscana Testa

Referendum, quale sarà l’affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: “Quasi metà degli italiani non è informata” - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.

Referendum: in Toscana affluenza al 10,3 % alle 12. In testa Firenze con il 12,97 % Partecipa alla discussione

Referendum: affluenza al 22% alle 23, Toscana in testa per partecipazione - Affluenza del 22% per i referendum alle 23, con la Toscana al 29,9% e il Trentino Alto Adige al 16,13% tra le più astensioniste. Leggi su quotidiano.net

Referendum: in Toscana alle 19 l'affluenza al 22,18 - L'affluenza per i referendum in Toscana alle ore 12 è del 10,3%. Leggi su ansa.it

Referendum: in Toscana affluenza al 10,3 % alle 12. In testa Firenze con il 12,97 % - E' quanto risulta dal sito del ministero dell'Interno sul totale dei 3. Leggi su informazione.it