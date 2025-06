Referendum abrogativi urne chiuse | l' affluenza in Irpinia

Le urne si sono chiuse in Irpinia con un’affluenza del 29%, ben sotto il quorum richiesto. In Campania, l’affluenza si attesta intorno al 29,79%, con Avellino in testa. Un dato che riflette un crescente disinteresse per i referendum su lavoro e cittadinanza, lasciando aperti molti quesiti sul coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni cruciali del paese. La sfida ora è capire quali saranno le ripercussioni di questa partecipazione.

Chiusi i seggi per i cinque referendum in tema di lavoro e cittadinanza. Con dati ancora parziali, l'affluenza si aggira intorno al 29%. Molto lontano il quorum richiesto per la validità delle consultazioni, il 50%+1 degli aventi diritto. In Campania, si registra il 29,79%: è Avellino la prima.

