Referendum abrogativi la prima giornata termina con il 22,70% dei votanti Nelle Marche alle urne il 23,62%

La prima giornata di referendum abrogativi nelle Marche si conclude con circa 2.270 votanti su 2.362 aventi diritto, evidenziando un’adesione ancora molto bassa. La partecipazione, già critica, si conferma anche nelle due giornate in cui 13 comuni italiani sopra i 15mila abitanti sono impegnati nel ballottaggio per il nuovo sindaco. Cittadini chiamati a esprimersi su cinque quesiti, quattro dei quali riguardano il lavoro, mentre si attendono ancora i dati completi e le eventuali tendenze emergenti.

Si conferma molto bassa la partecipazione alla consultazione referendaria (nelle due giornate dove anche 13 comuni italiani sopra i 15mila abitanti sceglieranno al ballottaggio il proprio sindaco), con i cittadini chiamati ad esprimersi su cinque quesiti abrogativi, quattro dedicati al lavoro e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Referendum abrogativi, la prima giornata termina con il 22,70% dei votanti. Nelle Marche alle urne il 23,62%

