Referendum | a Volla con il ballottaggio superato il quorum

A Volla, il quorum dei referendum è stato superato con successo in tutti e cinque i quesiti, segnando un importante traguardo per la partecipazione democratica. Nonostante il comune sia impegnato anche nel ballottaggio per l’elezione del sindaco, i cittadini hanno dimostrato un forte impegno civico, con oltre il 52% di votanti già ai seggi. Un risultato che conferma la vitalità del nostro territorio e il valore della partecipazione popolare.

