Referendum a Milano | affluenza oltre il 90% nelle sezioni di studenti e lavoratori fuori sede Il record del Municipio 3

Avevano fatto richiesta entro il 5 maggio di poter votare a Milano, pur essendo residenti in un'altra provincia, e non hanno mancato l'appuntamento elettorale gli oltre 10mila fuorisede del capoluogo lombardo, facendo registrare un'affluenza che oscilla tra l'82 e il 92 per cento, decisamente molto più alta di quella regionale e cittadina. Cinque le sezioni - dalla 9001 alla 9005 - allestite all'Università Cattolica, per permettere di votare agli studenti fuorisede di Milano. L'affluenza, leggermente più alta per il quinto quesito, quello sulla cittadinanza ( per il quale si supera in una sezione l'84% ) non scende mai sotto l'81,74%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it