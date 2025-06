Referendum a Messina hanno votato in 41mila

A Messina, l’affluenza al referendum abrogativo 2025 si ferma a 41.334 votanti, pari a una partecipazione del 23,62%. Un dato che riflette il coinvolgimento della città nel dibattito su questioni cruciali come il Contratto di lavoro a tutele crescenti. La consultazione rappresenta un momento fondamentale di democrazia, capace di influenzare le decisioni future a livello nazionale. Ma cosa emerge davvero da questa partecipazione?

