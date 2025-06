Referendum | a Firenze quorum quasi raggiunto a ' Sestograd' superato

A Firenze, il referendum si avvicina al quorum con un'affluenza quasi raggiunta a Sesto Grande, mentre a livello nazionale si ferma al 30,6%. Nonostante gli sforzi, i quattro quesiti sul lavoro e quello sulla cittadinanza non hanno superato la soglia per la validitĂ . La partecipazione, ancora insufficiente, dimostra quanto sia fondamentale coinvolgere di piĂą i cittadini nelle decisioni cruciali del paese. Resta ora da capire quali saranno le prossime mosse per rafforzare il coinvolgimento democratico.

L'appuntamento del referendum, con i quattro quesiti sul lavoro ed il quinto per dimezzare i tempi per la cittadinanza, è fallito. L'affluenza definitiva a livello nazionale si attesta al 30.6 per cento: per essere validi i referendum avevano bisogno del quorum del 50 per cento piĂą uno degli.

In questa notizia si parla di: Referendum Firenze Quorum Quasi

