Referendum a Bologna | i risultati il trionfo dei ‘sì’ sui temi del lavoro Cittadinanza avviso al centrosinistra da Appennino e Bassa

Il referendum a Bologna e nella provincia conferma la passione dei cittadini per i temi del lavoro e della cittadinanza, con un’affluenza superiore alla media nazionale. Nonostante il quorum non sia stato raggiunto, i risultati sono eloquenti: il trionfo delle 8216s2368217 e un sostegno schiacciante in ambito locale. Bologna si riconferma così come un faro di sensibilità politica e sociale, inviando un chiaro messaggio al centrosinistra e all’intero Paese. La sfida ora è trasformare questa passione in azione concreta.

Bologna, 9 giugno 2025 – Bologna e provincia si confermano tra le aree del Paese con la maggior sensibilità nei confronti dei temi del lavoro. La città delle Due Torri e le aree della Bassa, da sempre politicamente orientate verso il centrosinistra, dopo aver raggiunto un’ affluenza decisamente superiore alla media italiana, seppur mancando il quorum (44,62% rispetto al 30,58%), fa segnare percentuali ‘bulgare’ anche per quanto riguarda il ‘sì’ alle schede che avevano come argomento sicurezza e precarietà dei contratti di lavoro. Ma gli elettori bolognesi hanno colto anche l’occasione per inviare un messaggio chiaro al centrosinistra sul tema della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Referendum a Bologna: i risultati, il trionfo dei ‘sì’ sui temi del lavoro. Cittadinanza, avviso al centrosinistra da Appennino e Bassa

