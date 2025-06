Referendum 8 e 9 giugno | urne chiuse e quorum lontanissimo anche in Abruzzo Pescarese incluso

Le urne si sono chiuse e il risultato del referendum del 8 e 9 giugno appare chiaro: l’affluenza è rimasta ben al di sotto del quorum richiesto, anche in Abruzzo e a Pescara. Nonostante gli ultimi dati in fase di elaborazione, la partecipazione non ha raggiunto le aspettative, rafforzando l’idea che l’astensionismo abbia prevalso su questa consultazione. A livello nazionale, il dato conferma una tendenza che potrebbe influenzare profondamente il dibattito politico nei prossimi mesi.

Niente da fare per il referendum: la partita si chiude con il quorum lontanissimo in Italia e anche in Abruzzo. Alle 17.21 di oggi, lunedì 9 giugno, mancano ancora poche sezioni da controllare per avere il dato definitivo dell’affluenza, ma il quadro si può considerare cristallizzato. A livello. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Referendum 8 e 9 giugno: urne chiuse e quorum lontanissimo anche in Abruzzo, Pescarese incluso

In questa notizia si parla di: Referendum Giugno Quorum Lontanissimo

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Referendum, #quorum lontanissimo: alle ore 19 #affluenza sotto il 16% (in Emilia-Romagna al 21%) https://24emilia.com/referendum-quorum-lontanissimo-alle-ore-19-affluenza-sotto-il-16-in-emilia-romagna-al-21/… Partecipa alla discussione

Referendum lavoro e cittadinanza, urne chiuse e quorum lontano: affluenza sotto il 30 per cento - Chiusi i seggi alle 15 in tutta Italia per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Leggi su msn.com

Referendum 8 e 9 giugno, affluenza urne al 28,06%: quorum lontano - 591 sezioni in cui ieri e oggi si è votato per il Referendum. Leggi su msn.com

Referendum 2025, urne chiuse: quorum lontano, i primi dati sull’affluenza - Referendum 2025 in Italia: affluenza al 22,7%, temi su lavoro e cittadinanza restano irrisolti. Leggi su finanza.com