Oggi, 9 giugno, le urne sono aperte fino alle 15 per decidere il futuro di cinque importanti referendum su lavoro e cittadinanza. Nonostante l’affluenza si mantenga ancora bassa, con solo il 22,6% di votanti alle 23 di ieri, ogni scheda conta per raggiungere il quorum. I leader politici, tra cui Elly Schlein e Riccardo Magi, sono scesi in campo: il voto è un’occasione fondamentale per la democrazia. La decisione spetta a te.

Urne aperte oggi 9 giugno, dalle 7 fino alle 15. Si vota per cinque referendum sui temi di lavoro e cittadinanza. Ancora lontano il quorum dato che alle 23 di domenica l’affluenza era pari al 22,6% (quando erano state scrutinate 59.732 sezioni su su 61.591 complessive). Referendum, i leader che sono andati a votare. Ieri sono andati a votare i principali leader politici che sostengono i quesiti referendari come Elly Schlein (Pd), Riccardo Magi (+Europa), Giuseppe Conte (M5S) e Nicola Fratoianni (Avs), Angelo Bonelli (Avs) e Maurizio Landini (Cgil). Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato nel suo seggio di Palermo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8 e 9 giugno, urne aperte fino alle 15. Quorum lontano: alle 23 affluenza al 22%

