Referendum 8 e 9 giugno | alle 23 di domenica in provincia ha votato il 23,2%

Alle urne per dire la tua sulla legge! Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, cittadini lecchesi e italiani sono chiamati a esprimersi sui quesiti referendari relativi a lavoro e cittadinanza. Con una partecipazione che può fare la differenza, ogni voto conta per plasmare il futuro del Paese. Ricorda: domenica si vota dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Per essere protagonisti del cambiamento, non perdere questa occasione!

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 anche i cittadini lecchesi come tutti gli italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sui quesiti referendari abrogativi relativi a lavoro e cittadinanza. Domenica si vota dalle ore 7 alle 23, lunedì invece le urne sono aperte dalle 7 alle 15.

Questi i dati della dell’affluenza alle ore 19. Ricordiamo che per votare i cinque referendum in materia di lavoro e cittadinanza i seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di domenica 8 giugno e poi riapriranno lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Buon voto a t Partecipa alla discussione

ANDATE A VOTARE! ? Si vota oggi domenica 8 giugno fino alle 23:00 e domani lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00. Il tuo voto è fondamentale. Il #Referendum è l’unico momento in cui la democrazia è direttamente nelle tue mani. #referendum8e9giugn Partecipa alla discussione

