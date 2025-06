Referendum 8 e 9 giugno affluenza urne | Toscana al top la classifica

Con lo spoglio quasi completo, emerge la Toscana come regione leader nel coinvolgimento alle urne, con un'affluenza superiore al 39%. Firenze si distingue con il 46%, mostrando un entusiasmo crescente tra i cittadini. Tuttavia, il quorum rimane distante, attestandosi intorno al 30%, e la partecipazione complessiva riflette ancora una certa reticenza. Questi dati delineano un quadro interessante per i referendum del 8 e 9 giugno 2025, evidenziando le dinamiche di partecipazione nel panorama italiano.

Con lo spoglio quasi ultimato va delineandosi la mappa dell’affluenza al voto in Italia per i cinque referendum del 8 e 9 giugno 2025. Va ricordato che il quorum è ben lontano dal target del 50%, attestandosi per ora intorno al 30%. Al momento la regione dove si è votato di piĂą è la Toscana con oltre il 39% di affluenza. Tra le province toscane, quella con la piĂą alta percentuale di votanti è stata Firenze con il 46,%, mentre quella dove si è andati di meno alle urne è Grosseto, con il 31,46%. Dopo Firenze, le province con la piĂą alta percentuale di votanti sono state Livorno con il 40,75%, Pisa al 40,49% e Siena al 40,34%. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8 e 9 giugno, affluenza urne: Toscana al top, la classifica

In questa notizia si parla di: Affluenza Referendum Giugno Toscana

Referendum, quale sarà l’affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: “Quasi metà degli italiani non è informata” - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.

Referendum, alle 19 affluenza al 15,6%: la Toscana la Regione dove si è votato di più #referendum #8giugno Partecipa alla discussione

Referendum dell'8 e 9 giugno, l'affluenza in Toscana alle 12 è al 10,30% http://dlvr.it/TLDrkp ? #Referendum Partecipa alla discussione

Referendum, in Toscana l’affluenza più alta d’Italia. Ecco dove è stato raggiunto il quorum - In alcuni Comuni i quesiti hanno raggiunto la soglia richiesta del 50% più dei voti validi ... Leggi su lanazione.it

Referendum: in Toscana l’affluenza più alta d’Italia. Alle 23 sfiora il 30%. Lunedì voto dalle 7 alle 15 - Tutto si sta svolgendo nella normalità ai seggi allestiti nelle scuole in ogni provincia. Leggi su lanazione.it

Referendum: in Toscana 39% affluenza, 4 comuni sopra quorum - In Toscana l'affluenza per i referendum oggi alle 15, alla chiusura delle urne, è del 39,09%. Leggi su ansa.it