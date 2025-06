Referendum 8 e 9 giugno affluenza urne al 28,06% | quorum lontano

Sono stati chiusi alle 15 i seggi per il Referendum del 8 e 9 giugno, con un’affluenza ancora distante dal quorum del 50%. Finora, l’affluenza si attesta al 28,06%, segnando un trend che potrebbe non essere sufficiente a validare la consultazione. La partecipazione, ancora in evoluzione, riflette le diverse sfumature di interesse tra le regioni italiane. La domanda ora è: riusciranno gli italiani a superare questa soglia critica?

Sono state chiuse alle ore 15 le urne nelle 61.591 sezioni in cui ieri e oggi si è votato per il Referendum. Ieri sera l’affluenza registrata è stata del 22,73%. Per essere valido, il Referendum deve raggiungere il quorum di almeno il 50%. La regione che ha registrato l’affluenza più bassa ieri è stata il Trentino Alto Adige, con il 16,13%, la regione in cui si è votato di più è stata la Toscana con il 29,99%. Referendum, affluenza parziale (5.407 sezioni) al 28,06%. Si attesta invece al 28,06% il primo dato parziale sull’affluenza, sulla base dei dati relativi a 5.407 sezioni su 61.591. Per essere valido, il referendum deve superare la soglia del 50%. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8 e 9 giugno, affluenza urne al 28,06%: quorum lontano

