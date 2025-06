Referendum 8 e 9 giugno affluenza flop Landini | Crisi democratica

L'affluenza ai referendum del 8 e 9 giugno si è rivelata un flop, sollevando preoccupazioni sulla salute democratica del nostro Paese. Landini, leader della Cgil, denuncia una “crisi democratica” e sottolinea l'importanza di un dibattito collettivo, ribadendo il suo impegno e la stabilità del sindacato. La bassa partecipazione invita a riflettere sul coinvolgimento civico e sulla responsabilità di tutti nel rafforzare la democrazia italiana.

Affluenza flop per i referendum dell’8 e 9 giugno, e il leader della Cgil Maurizio Landini parla di “crisi democratica” per il nostro Paese commentando i dati sull’affluenza alle urne. Landini resta in sella al sindacato. “ Non ci penso neanche lontanamente, non credo sia oggetto di discussione. Sono abituati” i politici “a lavorare in un certo modo, in Cgil c’è sempre una discussione collettiva, come è stato il lavoro di questi mesi; non c’è uno che sceglie per gli altri – rileva Landini in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulla possibilità di dimettersi dopo il mancato raggiungimento del quorum – naturalmente dovremo fare un approfondimento nei prossimi giorni per capire chi nonostante tutto quello che è avvenuto, nonostante la disinformazione, ha investito su di noi e noi abbiamo la responsabilità di dare voce a chi è andato a votare e continuare una battaglia per il futuro del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it