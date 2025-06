Referendum 8 e 9 giugno 2025 urne chiuse in tutta Italia Affluenza parziale sotto il 30% YouTrend | Il quorum non ci sarà – La diretta

Alle 15 di oggi, lunedì 9 giugno 2025, si sono chiusi i seggi in tutta Italia, segnando la fine di un’importante giornata di voto su cinque referendum legati a lavoro e cittadinanza. Con un'affluenza parziale sotto il 30%, il quorum sembra ormai irraggiungibile, lasciando aperta una domanda fondamentale: quale sarà il futuro delle decisioni su questi temi cruciali? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Urne chiuse in tutta Italia al termine della seconda giornata di voto sui cinque referendum su lavoro e cittadinanza. I seggi sono rimasti aperti fino alle ore 15 di oggi, lunedì 9 giugno, anche per i ballottaggi nei 13 Comuni sopra i 15mila abitanti – tra cui due capoluoghi di provincia: Taranto e Matera – e per il primo turno di sette Comuni in Sardegna. Affinché i referendum siano validi, è necessario che si rechi alle urne il 50% più uno degli aventi diritto. Un traguardo al momento molto lontano, se si considera che l’affluenza alle 23 di ieri è stata del 22,73% nelle 61.591 sezioni aperte in Italia per i cinque referendum. 🔗 Leggi su Open.online

Referendum, lo slalom dei partiti alle urne: indicazioni ‘arcobaleno’ per il voto di giugno - In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, i partiti si preparano a orientare i propri elettori con indicazioni variegate, un vero e proprio "slalom" politico.

