Referendum 8 e 9 giugno 2025 i risultati | la diretta live Alle 15 chiudono le urne Renzi e Salvini esultano già | Quorum non verrà raggiunto

Il 8 e 9 giugno 2025 sono stati due giorni cruciali per il futuro del Paese, con cinque quesiti referendari riguardanti lavoro e cittadinanza. Mentre alle ore 15 si sono chiuse le urne, i risultati ufficiali sono ancora in attesa, ma si prospetta un'assenza di quorum. Restate con noi per la diretta live con tutte le ultime notizie e analisi sui referendum, che potrebbero segnare un importante punto di svolta nella politica italiana.

C’è tempo fino alle 15 per recarsi alle urne in occasione del referendum dell’8 e 9 giugno 2025: cinque quesiti proposti, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Lontano il raggiungimento del quorum. Di seguito la diretta live con tutte le ultime notizie sui risultati del referendum. DIRETTA Ore 14,00 – Salvini: “Referendum non passeranno: cittadinanza non è un regalo” – “Oggi in Italia si votano dei referendum che non passeranno: la cittadinanza non è un regalo, chiediamo regole più chiare e severe per essere cittadini italiani, non basta qualche anno in più di residenza”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo sul palco della “Festa della Vittoria” dei Patrioti Ue. 🔗 Leggi su Tpi.it