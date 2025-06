Referendum 8-9 giugno Vannacci | Il Piave mormorò | voto fallito! La cittadinanza non si regala i promotori spariscano

Il generale Vannacci, noto europarlamentare della Lega, non ha nascosto il suo disappunto riguardo al fallimento del referendum del 8-9 giugno, sottolineando che la cittadinanza non si regala e criticando i promotori che, a suo avviso, dovrebbero sparire. Riprendendo le note degli Alpini del 1918, Vannacci evidenzia come questo episodio rifletta un’epoca di scarsa partecipazione democratica, lasciando aperta la riflessione sul futuro della politica italiana.

Il generale Vannacci parla del flop del referendum riprendendo la canzone degli Alpini del 1918 Il generale ed europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, ha pubblicato un post sui social commentando il flop del referendum. Riprendendo la canzone degli Alpini del 1918, Vannacci scrive: ‚ÄúIl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Referendum 8-9 giugno, Vannacci: ‚ÄúIl Piave mormor√≤: voto fallito! La cittadinanza non si regala, i promotori spariscano‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: Vannacci Referendum Giugno Piave

Referendum, Vannacci: ‚ÄúDeve fallire, √® la stessa sinistra che vuole abrogare leggi fatte da governo Renzi, svendono nostra cittadinanza‚ÄĚ - VIDEO - Il generale Vannacci, con la sua schiettezza, attacca frontalmente il referendum che potrebbe minacciare le leggi del governo Renzi.

#Vannacci #Lega #referendumdelendumest Partecipa alla discussione

Vannacci contro il referendum sulla cittadinanza: ‚Äúvalore che va rispettato e conquistato, non svenduto‚ÄĚ - Eppure, con il referendum del 9 giugno, c‚Äôè chi vuole dimezzare i tempi per ottenerla, trasformandola in un semplice automatismo burocratico‚ÄĚ, scrive Vannacci. Leggi su msn.com

Referendum, Vannacci contro i "falsi puritani" della sinistra: cosa ricorda a Schlein e Landini - Io il prossimo fine settimana farò tutto il possibile per far fallire questo referendum e quindi non ... Leggi su iltempo.it

‚ÄúDeve fallire‚ÄĚ: Vannacci spara a zero sul Referendum, il video - Il Generale Roberto Vannacci non le ha mandate a dire a proposito del prossimo Referendum dell'8 e 9 giugno in Italia. Leggi su msn.com