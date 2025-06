Referendum 8-9 giugno | in Alto Adige si registra l’affluenza più bassa d’Italia

In Alto Adige, alle urne per il referendum 8-9 giugno, si registra una delle affluenze più basse d’Italia, con i seggi ancora aperti fino alle 15 di oggi, lunedì 9 giugno. Mentre in tutta Italia l’affluenza si ferma al 22,73%, la regione più astenica solleva domande sul coinvolgimento civico su temi fondamentali come lavoro e cittadinanza. Un’attenzione crescente che potrebbe influenzare il futuro politico dell’Italia.

Seggi aperti fino alle 15 di oggi, lunedì 9 giugno, per votare ai cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Secondo i dati pubblicati dal ministero dell’interno alle 23 di ieri, domenica 8 giugno, in tutta Italia c’è stata un’affluenza pari al 22,73%. La regione più astensionista. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Referendum 8-9 giugno: in Alto Adige si registra l’affluenza più bassa d’Italia

