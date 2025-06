Referendum 8-9 giugno il pianto di Landini | Obiettivo non raggiunto ma sapevamo fosse difficile non è un giorno di festa – VIDEO

Il referendum del 8-9 giugno, un'occasione cruciale per riformare appalti, sicurezza e precarietà, ha suscitato grande attesa e passione tra i cittadini. Tuttavia, il quorum non è stato raggiunto, lasciando molti con un senso di delusione. Maurizio Landini, leader della CGIL, ammette la sconfitta, ma guarda avanti: “Non è una festa, ma un punto di partenza”. La sfida continua, e il movimento si prepara a ripartire con rinnovato slancio.

Non raggiunto il quorum, Landini ammette la sconfitta ma insiste: “Non è una festa, ma un punto di partenza”. Delusione per il flop del referendum su appalti, sicurezza e precarietà Maurizio Landini, segretario generale della CGIL e volto simbolo dei promotori del referendum del 8-9 giugno, a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum 8-9 giugno, il pianto di Landini: “Obiettivo non raggiunto, ma sapevamo fosse difficile, non è un giorno di festa” – VIDEO

In questa notizia si parla di: Referendum Landini Giugno Raggiunto

Landini: referendum abrogativi per il lavoro e condanna l’astensionismo - Maurizio Landini, segretario della Cgil, si è dichiarato fiducioso riguardo ai referendum abrogativi per il lavoro, in programma l'8 e il 9 giugno.

Ti voglio ricordare che la Cgil braccio armato della sinistra per una tessera ha sempre messo i suoi nei posti pubblici lo fa da sempre e ti piglia per il culo è Landini che fa i contratti a cinque euro e blocca gli aumenti agli infermieri Partecipa alla discussione

9giugno - Search Partecipa alla discussione

Referendum, Landini: «Non abbiamo raggiunto l'obiettivo, non è una vittoria» - «Il nostro obiettivo era raggiungere il quorum per cambiare le leggi, questo obiettivo non l'abbiamo raggiunto». Leggi su msn.com

Referendum, Landini (Cgil) ammette la sconfitta: “L’obiettivo era il quorum, è chiaro che non è raggiunto” - Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, commenta l'esito del referendum: "Non è una vittoria, oggi non festeggiamo". Leggi su msn.com

Referendum, Landini (Cgil): "Obiettivo era il quorum, chiaro che non è stato raggiunto" - (Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2025 "Il nostro l’obiettivo era raggiungere il quorum, è chiaro che non lo abbiamo raggiunto. Leggi su la7.it