Referendum 8-9 giugno il pianto di Landini | Obiettivo non raggiunto ma sapevamo fosse difficile non è un giorno di festa – VIDEO

Il referendum del 8-9 giugno ha rappresentato un momento cruciale di confronto tra cittadini e politica, ma il risultato non ha raggiunto il quorum sperato. Maurizio Landini, leader della CGIL, ammette la sconfitta con amarezza, sottolineando però che si tratta solo di un punto di partenza. La delusione per il flop su appalti, sicurezza e precarietà si mescola alla consapevolezza che ogni sfida apre nuove strade per il futuro.

