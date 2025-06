Referendum 8-9 giugno i risultati | chi vince e chi perde

Tra l’8 e il 9 giugno, gli italiani sono tornati alle urne per un referendum abrogativo promosso dalla CGIL, focalizzato su temi come lavoro e cittadinanza. Una consultazione politica supportata da figure di rilievo del sindacalismo e della sinistra, che però si è scontrata con il fenomeno dell’assenteismo. L’obiettivo era ambizioso: raggiungere il quorum necessario per validare le decisioni popolari, ma i risultati hanno mostrato come la partecipazione sia spesso la vera sfida dei referendum moderni.

Ma, come già accaduto per molti altri referendum negli ultimi anni, il vero protagonista è stato l'assenteismo. L'obiettivo era ambizioso: raggiungere il quorum. Ma la realtà si è imposta con freddezza, lasciando aperte molte domande sul rapporto tra cittadini, politica e partecipazione democratica.

