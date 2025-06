Referendum 8-9 giugno De Luca | Nella maggioranza sensibilità diverse

Il voto del 8-9 giugno si presenta come un momento cruciale per la politica italiana, con sensibilità diverse all’interno della maggioranza. Vincenzo De Luca sottolinea l’importanza di affrontare con coraggio i temi referendari, invitando a entrare nel merito delle questioni piuttosto che evitarle. È un’occasione per riflettere sulle sfide e le divisioni che animano il panorama politico, aprendo la strada a un dibattito più serio e trasparente.

“Nella maggioranza ci sono sensibilità diverse sui temi referendari. Se non intendono affrontare questi problemi allora si combatte, senza nessun imbarazzo. Ma bisogna entrare nel merito delle questioni”. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando, a margine della conferenza stampa di presentazione del PDTA Endometriosi svoltasi a Palazzo Santa Lucia, dei referendum 8-9 giugno. “In Italia abbiamo un problema salariale immenso, la gente non arriva alla fine del mese e siamo l’unico paese d’Europa che è rimasto fermo a 25 anni fa per quanto riguarda il potere di acquisto”, ha aggiunto De Luca. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8-9 giugno, De Luca: “Nella maggioranza sensibilità diverse”

