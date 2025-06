Referendum 8-9 giugno affluenza e dati aggiornati

Oggi, fino alle 15, gli italiani sono chiamati a votare sui cinque quesiti referendari del 8-9 giugno, un momento cruciale di partecipazione democratica. Questi quesiti, proposti da sindacati e associazioni, riguardano temi fondamentali come il lavoro e la cittadinanza, influenzando il nostro futuro. Le prime stime sull’affluenza e i dati aggiornati forniranno un quadro chiaro degli umori del Paese e della validità del voto.

Oggi fino alle ore 15 gli italiani sono chiamati a votare su cinque quesiti referendari abrogativi proposti da sindacati e associazioni: quattro riguardano norme sul lavoro (contratti a termine, tutele crescenti e indennitĂ di licenziamento, sicurezza sul lavoro) e uno sulla cittadinanza (riduzione da 10 a 5 anni del requisito di residenza). PerchĂ© il referendum sia valido è richiesto il quorum del 50% +1 degli aventi diritto. Le prime rilevazioni mostrano un’affluenza in netto calo rispetto al passato: alle ore 12 di domenica aveva votato solo il 7,4% degli elettori, cifra salita al 16,16% alle 19 e al 22,73% alle 23, quando sono stati chiusi i seggi della prima giornata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Referendum 8-9 giugno, affluenza e dati aggiornati

In questa notizia si parla di: Referendum Affluenza Giugno Dati

Referendum, quale sarà l’affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: “Quasi metà degli italiani non è informata” - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.

Questi i dati dell’affluenza alle ore 23 di domenica 8 giugno sui referendum in materia di lavoro e cittadinanza. Ricordiamo che i seggi riapriranno lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Buon voto a tutte e tutti Partecipa alla discussione

Questi i dati della dell’affluenza alle ore 19. Ricordiamo che per votare i cinque referendum in materia di lavoro e cittadinanza i seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di domenica 8 giugno e poi riapriranno lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Buon voto a t Partecipa alla discussione

Referendum 8-9 giugno, affluenza e dati aggiornati - Il referendum 2025 non decolla, con un’affluenza che resta bassa secondo i dati ufficiali pubblicati da Eligendo per l’8 giugno, mentre il 9 giugno si attendono gli aggiornamenti finali ... Leggi su quifinanza.it

Referendum, dati sull'affluenza in Campania domenica 8 giugno - È del 5,85% (5,96 per il quesito sulla tutela dei contratti a termine) l'affluenza alle urne registrata in Campania alle 12 per i referendum. Leggi su msn.com

Referendum, in Emilia-Romagna rallenta l’affluenza: 21,2% alle 19. Dati delle città in diretta - Tutte le informazioni utili sugli aventi diritto: in regione più di 3milioni e 370 mila ... Leggi su msn.com