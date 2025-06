Referendum 8-9 giugno affluenza definitiva al 30,56% | quorum non raggiunto

Il referendum del 8 e 9 giugno si è concluso con un’affluenza definitiva del 30,56%, ben al di sotto del quorum del 50%+1 necessario per validare i risultati. Promosso da sindacati e associazioni su temi cruciali come lavoro e cittadinanza, il voto ha evidenziato una significativa disillusione degli italiani verso le istituzioni e le proposte di cambiamento. Un risultato che mette in discussione la rappresentatività e il futuro delle iniziative referendarie nel nostro Paese.

Si è chiusa alle 15 di oggi, lunedì 9 giugno, la consultazione referendaria per i quesiti abrogativi promossi da sindacati e associazioni in tema di lavoro e cittadinanza. Un risultato fallimentare per i proponenti con il quorum del 50%+1, necessario per rendere valida la consultazione, che non è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Referendum 8-9 giugno, affluenza definitiva al 30,56%: quorum non raggiunto

In questa notizia si parla di: Giugno Quorum Referendum Affluenza

Guida ai referendum dell’8 e 9 giugno: i cinque quesiti, il quorum, le schede e come si vota - Preparati a conoscere i cinque referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, che trattano temi cruciali come i licenziamenti, il precariato, la sicurezza sul lavoro e la cittadinanza.

I referendum dell’8 e del 9 giugno raggiungeranno il quorum? Abbiamo preso in considerazione le stime sull’affluenza pubblicate da cinque istituti demoscopici: queste stime oscillano tra il 30 e il 40%, dunque al di sotto del quorum. Partecipa alla discussione

Referendum, #quorum lontanissimo: alle ore 19 #affluenza sotto il 16% (in Emilia-Romagna al 21%) https://24emilia.com/referendum-quorum-lontanissimo-alle-ore-19-affluenza-sotto-il-16-in-emilia-romagna-al-21/… Partecipa alla discussione

Referendum lavoro e cittadinanza, il quorum non c'è: affluenza intorno al 30 per cento - Chiusi i seggi alle 15 in tutta Italia per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Leggi su msn.com

Referendum 8 e 9 giugno, affluenza urne al 28,06%: quorum lontano - 591 sezioni in cui ieri e oggi si è votato per il Referendum. Leggi su msn.com

Referendum, il quorum non è stato raggiunto: affluenza attorno al 28 per cento - 9 giugno, il quorum non è stato raggiunto: affluenza attorno al 28 per cento. Leggi su msn.com