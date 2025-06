Referendum 8-9 giugno 2025 | seggi aperti fino alle 15 di oggi affluenza al 15,76% in Capitanata

Oggi, 9 giugno 2025, i cittadini del Foggiano si recano alle urne per esprimere il proprio voto nel referendum abrogativo su questioni cruciali di lavoro e cittadinanza. Con l’affluenza al 15,76% alle ore 15, i seggi rimangono aperti dalle 7 alle 15: un momento decisivo per plasmare il futuro della nostra società . Oltre al coinvolgimento personale, ogni voto contribuisce a determinare le sorti delle future politiche nazionali.

Seggi aperti nel Foggiano, dove gli aventi diritto al voto sono chiamati alle urne per esprimere il proprio voto sui cinque quesiti referendari in tema di lavoro e cittadinanza previsti da questo referendum abrogativo. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 15 di oggi, lunedì 9 giugno.

Questi i dati della dell'affluenza alle ore 19. Ricordiamo che per votare i cinque referendum in materia di lavoro e cittadinanza i seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di domenica 8 giugno e poi riapriranno lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Oggi si vota! Domenica 8 giugno, seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00 Referendum su lavoro e cittadinanza + ballottaggi in diversi comuni Porta con te tessera elettorale e documento d'identità

