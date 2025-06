Referendum 21,95% di affluenza alle ore 23 di ieri a Padova e provincia | i dati

Alle ore 23 di ieri, domenica 8 giugno, a Padova e provincia solo il 21,95% degli aventi diritto aveva già espresso il proprio voto, segnando la percentuale più alta dell'intera regione. Sebbene questa cifra sembri ancora insufficiente per superare il quorum, l'interesse crescente lascia sperare in un'evoluzione positiva. La partecipazione attiva dei cittadini rappresenta il cuore di una democrazia solida e coinvolta.

Troppo pochi (al momento) per superare il quorum, eppure la percentuale più alta dell'intera regione: alle ore 23 di ieri, domenica 8 giugno, il 21,95% dei padovani - siano essi del capoluogo o della provincia - si è recato alle urne per votare i cinque referendum su lavoro e cittadinanza.

