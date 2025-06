Referendum 2025 Toscana regina affluenza Giani | Motivo di grande soddisfazione

Il referendum 2025 in Toscana ha registrato un’affluenza record del 39,10%, superando di gran lunga il dato nazionale del 30,58%. La regione si conferma esempio di grande partecipazione civica, impedendo il raggiungimento del quorum per i cinque quesiti abrogativi. Eugène Giani, presidente della Regione Toscana, esprime soddisfazione e invita a riflettere sul ruolo fondamentale della partecipazione democratica, che rappresenta un motivo di orgoglio e un stimolo per il futuro.

Referendum 2025, Toscana prima in Italia per affluenza con 39.10%. A fronte di un dato nazionale del 30.58%. Dato nazionale che impedisce il raggiungimento del quorum per i cinque quesiti referendari abrogativi al voto 8 e 9 giugno e dunque la validità dei cinque referendum. Eugeno Giani, presidente Regione Toscana: “Siamo la regione più partecipata. E questo per me è motivo di grande soddisfazione. Sul piano nazionale andranno fatte riflessioni sviluppando questi temi al di là del referendum sul piano azione parlamentare. S ono convinto che le questioni poste richiedono azione forte in Parlamento ” In Toscana ci sono Comuni che hanno raggiunto il quorum. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

