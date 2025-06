Referendum 2025 su lavoro e cittadinanza affluenza molto bassa | a Messina alle urne solo il 17,04 per cento

Il referendum 2025 su lavoro e cittadinanza sta vivendo una prima giornata di votazioni caratterizzata da un’affluenza sorprendentemente bassa, con solo il 22,73% degli aventi diritto alle urne a Messina. Una situazione che preoccupa, considerando la soglia del quorum fissata al 50%. Nonostante ciò, si registra un incremento rispetto alle precedenti consultazioni, lasciando spazio a riflessioni sul coinvolgimento civico e sulla fiducia nelle istituzioni.

Affluenza molto bassa nella prima giornata di votazione per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Alle 23 di ieri, 8 giugno, l'affluenza si è fermata al 22,73% degli aventi diritto. Una soglia ben lontana dal quorum, 50% più 1 dei potenziali elettori ma che segna una impennata rispetto al.

In questa notizia si parla di: Affluenza Referendum Lavoro Cittadinanza

