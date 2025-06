Referendum 2025 seggi riaperti anche a Salerno e in provincia | gli aggiornamenti

Seggi riaperti anche a Salerno e in provincia per il referendum 2025, coinvolgendo l’intera Nazione sui cinque quesiti riguardanti lavoro e cittadinanza. La partecipazione sarà determinante: i referendum saranno validi solo superando il 50% di affluenza tra gli aventi diritto. Con l’affluenza ancora lontana dal quorum, l’attenzione ora si concentra sull’interesse degli italiani e sulle possibili ripercussioni di questa consultazione storica. Resta aggiornato sugli sviluppi e sull’esito finale di questa importante tornata elettorale.

Seggi riaperti anche a Salerno e in provincia, come in tutta Italia, per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Saranno validi solo se verrà superata la soglia del 50% di votanti tra gli aventi diritto al voto. Quorum lontano Nella giornata di domenica l'affluenza in.

