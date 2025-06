Referendum 2025 l' affluenza alle ore 23 s' è fermata al 13,36% | ecco i Comuni dove si è votato di più e di meno

Alle ore 23, l'affluenza alle urne per il referendum 2025 si ferma al 13,36% in provincia di Agrigento, con 1336 voti rispetto ai 333.355 aventi diritto. Mentre oggi, fino alle 15, resta ancora possibile esprimere il proprio voto su lavoro e cittadinanza, è importante conoscere i comuni dove si è votato di più e di meno. La partecipazione degli italiani continua ad essere un elemento chiave di questa consultazione democratica.

Anche oggi, fino alle ore 15, sarà ancora possibile votare per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Ieri, alle ore 23, le urne si sono chiuse e l'affluenza - per Agrigento e provincia - è stata del 13,36%. Su 333.355 agrigentini aventi diritto al voto, ai seggi si sono recati.

