Referendum 2025 | la mappa del quorum a Genova e le zone con meno affluenza

urne circa il 35% degli aventi diritto, con alcune zone di Genova che evidenziano una partecipazione ancora più bassa. La mappa del quorum mostra aree a rischio di mancata validità, soprattutto nelle periferie e quartieri meno popolosi. Un quadro che solleva dubbi sulla reale rappresentatività e sull’importanza di coinvolgere maggiormente i cittadini nelle scelte cruciali per il futuro del nostro Paese.

Niente quorum a livello nazionale per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. In Italia hanno votato circa il 30,5% degli elettori, un dato lontanissimo dalla maggioranza del 50%+1, inferiore però a quelli registrati in Liguria e a Genova. Nella nostra regione si sono recati alle.