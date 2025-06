Referendum 2025 in provincia di Agrigento il dato più basso dell' affluenza in Sicilia 19,6 per cento

Il referendum del 2025 in provincia di Agrigento ha registrato una delle affluenze più basse in Sicilia, con soli il 19,6% degli elettori che si sono recati alle urne. Su oltre 333.000 cittadini chiamati al voto, appena 65.349 hanno espresso la loro opinione, evidenziando un disinteresse crescente verso questo importante momento di partecipazione democratica. Un dato che solleva interrogativi sulla fiducia nel sistema e sull’importanza di coinvolgere maggiormente la cittadinanza.

Appena il 19,6% degli agrigentini è andato alle urne per il referendum 2025. L'affluenza, come emerso anche ieri sera, è stata molto bassa tanto da risultare la minore in Sicilia. Su un totale di 333.355 elettori, ai seggi distribuiti in tutti i paesi della provincia si sono recati in 65.349.

