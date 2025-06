Referendum 2025 in Lombardia si raggiungerà il quorum? Alle 23 affluenza al 23,97%

In Lombardia, la battaglia per i referendum 2025 e le elezioni comunali sta infiammando l’attenzione dei cittadini. Con un'affluenza alle urne già superiore al 23% e un quorum del 50% ancora da raggiungere, le decisioni di oggi potranno segnare il futuro della regione. Cernusco sul Naviglio e Saronno si preparano a eleggere i loro nuovi sindaci, mentre gli elettori sono chiamati a esprimersi su temi cruciali. Riusciranno a fare sentire la loro voce?

Milano, 9 giugno 2025 – Cittadini al voto anche oggi, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15, per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Sarà superato il quorum del 50%? Ma in Lombardia ci sono anche due città finite al ballottaggio e che oggi sceglieranno il nuovo sindaco: si tratta di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, e Saronno, in provincia di Varese. L’affluenza. Sono circa 8 milioni gli elettori che possono andare a votare in Lombardia per i referendum. A Milano ci sono 1.044.439 elettori, di cui oltre 11.000 alle urne per la prima volta, che potranno votare in 1.260 sezioni allestite in 162 scuole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it