Referendum 2025 in Campania e al Sud affluenza ancora in calo | sugli immigrati un elettore su tre vota no

Il referendum del 2025 in Campania e nel Sud Italia registra un’affluenza ancora in calo, con un elettore su tre che si pronuncia “no” sugli immigrati. La regione più distante dall’urna è la Campania, con appena il 29,85% di partecipazione, mentre l’intero Sud mostra una crescente disaffezione: Abruzzo, Calabria, Puglia e Sicilia evidenziano percentuali ancora più basse. Un quadro che solleva dubbi e pone nuove sfide per il futuro del paese.

Campania sotto il 30 per cento (29,85% l?affluenza al voto) ma in generale è tutto il Sud a mostrare disaffezione al test referendario: 29,7% Abruzzo, Calabria 23,8, Puglia 28,6, Sicilia.

