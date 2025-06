Referendum 2025 il quorum non è stato raggiunto affluenza al 30.5%

Solo un terzo degli italiani si è recato alle urne, alle politiche del 2022 aveva votato il 63.9%, alle Europee del 2024 il 49.6%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Referendum 2025, il quorum non è stato raggiunto, affluenza al 30.5%

In questa notizia si parla di: Referendum Quorum Stato Raggiunto

Referendum, il mal di quorum dei quesiti: da 30 anni solo una volta raggiunta la soglia - Negli ultimi trent'anni, il quorum dei referendum ha rappresentato una sfida difficile, con solo una sporadica eccezione.

La sinistra ha trasformato un referendum in un voto sul Governo Meloni. Hanno detto che se il quorum fosse stato raggiunto, Meloni doveva andare a casa. Bene. Il quorum non si è visto neanche col binocolo. E ora? Se era un voto politico, lo avete perso. Avet Partecipa alla discussione

A me è successo di vedere dei referendum a cui tenevo non passare perché non è stato raggiunto il quorum. Non fa piacere, ma succede. Il livore di alcuni come oggi però non l’ho mai visto. Partecipa alla discussione

Non passano i Referendum 2025, il quorum non è stato raggiunto: cosa succede ora - Com'era prevedibile, sulla base degli ultimi sondaggi e dei primi dati sull'affluenza, il quorum ... Leggi su fanpage.it

Referendum 2025, per dati parziali affluenza intorno al 30%. Quorum non raggiunto. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Referendum 2025, per dati parziali affluenza intorno al 30%. Leggi su tg24.sky.it

Referendum, il quorum non è stato raggiunto: affluenza attorno al 28 per cento - Com’era prevedibile dopo i dati sull’affluenza di domenica 8 giugno, il quorum per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza non è stato raggiunto. Leggi su msn.com