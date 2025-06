Referendum 2025 | Il Quorum non c’è centrodestra esulta per il fallimento

Il referendum 2025 si conclude con un risultato ampiamente sotto le aspettative, fermandosi al 30% di partecipazione e rendendo invalidi i quesiti sul lavoro e sulla cittadinanza. Con il quorum del 50% piĂą uno non raggiunto, il centrodestra esulta per il fallimento delle consultazioni promosse da sindacati e forze progressiste. Una vittoria politica che apre nuovi scenari nel panorama italiano, ma anche una riflessione sulla scarsa partecipazione democratica.

Partecipazione ferma al 30%, i referendum non superano il quorum. Dopo la chiusura dei seggi alle 15, è emerso un dato ormai definitivo: il quorum del 50% piĂą uno non è stato raggiunto, rendendo i referendum del 2025 nulli. L'affluenza si è fermata poco sopra il 30%, decretando il fallimento delle consultazioni su lavoro e cittadinanza, sostenute da Cgil, PiĂą Europa e altre realtĂ progressiste. Il centrodestra canta vittoria: "Avete perso". I primi a festeggiare sono Lega e Fratelli d'Italia, che da settimane avevano invitato all'astensione. Fratelli d'Italia ha commentato sui social con toni trionfanti: "L'unico vero obiettivo di questo referendum era far cadere il Governo Meloni.