Referendum 2025 i risultati in diretta | affluenza si ferma al 23% i cinque quesiti alla prova del quorum

Alle urne si conclude la giornata di voto per il Referendum 2025, con un’affluenza che si ferma al 23%, segnando un record di partecipazione ancora da definire completamente. I cinque quesiti sulla cittadinanza e il lavoro sono al centro dell’attenzione, mentre si attendono i primi exit poll e proiezioni dopo le 15. Resta aggiornato con le ultime notizie in tempo reale su Fanpage.it, perché anche questa volta, ogni voto conta.

I risultati dei Referendum 2025 in diretta e i ballottaggi delle elezioni comunali: seggi aperti dalle ore 7, si vota fino alle 15 di oggi, lunedì 9 giugno. Dopo le 15 atteso il dato dell'affluenza definitivo con i primi exit poll e proiezioni. I cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sui cinque quesiti su lavoro e cittadinanza: le ultime news in tempo reale su Fanpage.it.

Salis: “Potremmo chiudere la giunta in contemporanea ai risultati del referendum” - In un clima di decisioni cruciali, Salis propone di chiudere la giunta in concomitanza con i risultati del referendum, mentre sulla questione dello Skymetro la sindaca si impegna a negoziare con il Ministero, desiderosa di trovare soluzioni condivise.

