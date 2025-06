Referendum 2025 affluenza al 27,94% nel Sannio | Arpaise guida chiude Castelpagano

Nel Sannio, il referendum 2025 ha registrato un’adesione modesta, con un’affluenza totale del 27,94%. Arpaise si distingue come il comune più coinvolto, con il 45,5%, mentre Castelpagano chiude con il 17,18%, evidenziando le diverse dinamiche di partecipazione tra i cittadini. Questi dati riflettono l’interesse ancora contenuto sui temi di lavoro e cittadinanza, sottolineando l’importanza di un dibattito più approfondito per coinvolgere maggiormente la comunità nel futuro del Paese.

Per i cinque referendum in tema di lavoro e cittadinanza si registra una partecipazione contenuta in provincia di Benevento. Nel Sannio l'affluenza complessiva si è fermata al 27,94%. Il comune con la percentuale di partecipazione più alta è stato Arpaise, con un 45,5% di votanti. D'altra parte, Castelpagano ha registrato l'affluenza più bassa, con solo il 17,18% degli elettori recatisi alle urne. In totale gli elettori sanniti chiamati al voto questa consultazione referendaria erano 168.667, suddivisi tra 82.628 uomini e 86.039 donne, con 340 seggi elettorali distribuiti su tutto il territorio provinciale.