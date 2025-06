Referendum 14 mln a urne ma non basta | quorum lontano cittadinanza flop

L'affluenza record di oltre 14 milioni di elettori alle urne per il referendum, superiore anche ai sostenitori più ottimisti del centrosinistra, non è però sufficiente a raggiungere il quorum necessario per validare la consultazione. Un risultato che mette in evidenza le sfide della partecipazione civica e il disinteresse verso temi fondamentali come lavoro e cittadinanza. La domanda ora è: quale sarà il futuro di questi quesiti, se la loro voce non si fa sentire?

Roma, 9 giu. (askanews) – Oltre 14 milioni di elettori al voto – più di quelli, 12mila, che hanno portato la premier Giorgia Meloni al voto, dicono nel centrosinistra – ma non bastano non solo a raggiungere il quorum del 50% più uno che rende valido il referendum, ma nemmeno a conquistare la soglia psicologica del 35-40% di votanti nella quale confidavano i promotori dei cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza. L’affluenza, invece, in Italia si inchioda al 30,58% al termine dello scrutinio delle 61.591 sezioni. Ma ancora manca lo spoglio del voto all’estero. Reggono in qualche modo le regioni cosiddette “rosse”, Toscana ed Emilia Romagna, che portano a casa rispettivamente il 39,10% dei votanti e il 38,10%, ma nel resto d’Italia l’affluenza alle urne raramente supera il 35% (in Liguria e in Piemonte) mentre nella maggior parte dei casi è sotto il 30%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

