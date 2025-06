Red Ronnie invita a pregare per la pace in migliaia si ritrovano lungo la spiaggia di Miramare

persone unite nel desiderio di pace, l’atmosfera si è fatta pregna di speranza e solidarietà. Red Ronnie, insieme a tutti i partecipanti, ha invitato a pregare con il cuore aperto, dimostrando come, anche nel silenzio della preghiera, si possa accendere una luce di speranza per un futuro migliore. Un gesto di comunione che ha coinvolto l’intera comunità, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi era presente e di chi ha seguito l’evento in streaming.

Diverse migliaia di persone si sono ritrovate sabato sera (7 giugno) lungo la spiaggia di Miramare (ai bagni 142, 143 e 144) per la "preghiera dell'Om", un momento di ritrovo per la pace organizzata da Maria Tonini con Red Ronnie. L'evento è stato trasmesso anche in streaming: con migliaia di.

