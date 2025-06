realme GT 7 conquista il mercato | successo senza precedenti per la serie e la Dream Edition Aston Martin

Il nuovo realme GT 7 sta rivoluzionando il panorama degli smartphone in Italia, conquistando il pubblico con prestazioni eccezionali e un design irresistibile. La versione Dream Edition, creata in collaborazione con l'Aston Martin Aramco Formula One Team, incarna eleganza e potenza, elevando ulteriormente l’asticella. Un successo senza precedenti che testimonia come innovazione e stile possano andare di pari passo, rendendo il realme GT 7 un vero punto di riferimento nel segmento flagship killer.

(Adnkronos) – Il recente debutto della serie realme GT 7 ha segnato un successo clamoroso sul mercato italiano, consolidando la posizione del brand nel segmento dei flagship killer. Particolare risonanza ha avuto il lancio della GT 7 Dream Edition, sviluppata in collaborazione con l'Aston Martin Aramco Formula One Team. Caratterizzata dall'iconico Aston Martin Racing Green . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - realme GT 7 conquista il mercato: successo senza precedenti per la serie e la Dream Edition Aston Martin

In questa notizia si parla di: Realme Mercato Successo Serie

Chase Xu, CMO e Vicepresident realme: “Il GT 7 tra i primi tre dispositivi del mercato Android europeo” - Chase Xu, CMO e Vicepresident di realme, ha annunciato che il GT 7 si è già piazzato tra i primi tre dispositivi Android in Europa.

realme GT 7 conquista il mercato: successo senza precedenti per la serie e la Dream Edition Aston Martin - Il nuovo flagship realme GT 7, con processori MediaTek Dimensity di punta, batteria da 7000 mAh e funzionalità AI innovative, si afferma come leader di vendite su Amazon Italia, con la Dream Edition g ... Leggi su msn.com

Realme al MWC 2025: ecco prezzi e promo per 14 Pro e Plus e uno sguardo al futuro - Con il suo debutto al MWC, Realme ha anche annunciato il lancio globale della serie Realme 14 Pro (proprio ... Leggi su hdblog.it

Realme, ecco lo smartphone che cambia colore - L’obiettivo d’altronde è, come visto, accelerare la marcia nel mercato e raddoppiare nel ... Leggi su repubblica.it