Real Estate ecco le nuove priorità per investitori e famiglie

Il 2024 ha rivoluzionato il mercato immobiliare italiano, con investimenti in crescita del 50%, raggiungendo circa 10 miliardi di euro. Per il 2025, emergono nuove priorità: ESG, Build To Rent e il riscoperto valore delle periferie. Il Real Estate DATA HUB ci offre una panoramica completa di queste tendenze, guidando investitori e famiglie verso le opportunità più promettenti del settore. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro del real estate italiano.

