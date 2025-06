Ready or Not | Il simulatore SWAT definitivo arriva su console

Preparati a vivere un'esperienza di combattimento senza precedenti: Ready or Not, il rivoluzionario simulatore SWAT, sta per arrivare anche sulle console di nuova generazione, portando l'intensità e la strategia su PlayStation 5 e Xbox Series XS. Il 15 luglio 2025 sarà il grande giorno, con nuove sfide, contenuti esclusivi e un supporto multi piattaforma che unisce giocatori di tutto il mondo. A...

Dopo aver conquistato la scena su PC con il suo approccio crudo, tattico e senza compromessi, Ready or Not di VOID Interactive si prepara a invadere anche PlayStation 5 e Xbox Series XS. Il 15 luglio 2025 segnerà il debutto console di questo sparatutto realistico in prima persona, accompagnato da nuovi contenuti, edizioni speciali e un supporto multipiattaforma che promette di allargare la community. Una tensione tattica che non fa sconti. A differenza degli shooter convenzionali, Ready or Not rifiuta il caos arcade a favore di una simulazione rigorosa del lavoro delle squadre SWAT. Il giocatore guida una task force del LSPD nella fittizia e turbolenta città di Los Sueños, dove ogni missione è una miscela di rischio reale, scelte etiche e strategia.

