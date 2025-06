Re Carlo nominerà cavaliere David Beckham

In un atteso momento di prestigio, Re Carlo potrebbe ufficialmente nominare David Beckham cavaliere durante le celebrazioni del suo compleanno. Dopo oltre dieci anni di attesa, l’ex stella del calcio britannico potrebbe ricevere il riconoscimento per il suo contributo in campo sportivo e benefico. Un gesto che sottolinea l’importanza delle figure pubbliche nella promozione di valori condivisi. La cerimonia promette di essere un evento imperdibile, segno di rispetto e ammirazione per Beckham e il suo impegno.

(Adnkronos) – David Beckham dovrebbe ricevere sabato prossimo, in occasione delle celebrazioni per il compleanno di re Carlo, il titolo di cavaliere. L'ex calciatore è in lizza per il titolo da oltre un decennio, dopo aver giocato più di 100 volte per la Nazionale d'Inghilterra ed essere diventato famoso per il suo impegno nella beneficenza.

