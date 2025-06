re carlo ignorato dalla nuora meghan markle che si mostra in abito bianco

scelto di vivere la propria vita all’insegna dell’indipendenza, spesso al centro di polemiche e controversie. Mentre Meghan Markle si mostra in un elegante abito bianco, sembra ignorare completamente l’attenzione e le preoccupazioni di Re Carlo III, che già lotta con le sfide personali e istituzionali. Un quadro intricante che mette in luce le tensioni e i conflitti invisibili dietro le mura del Palazzo.

Meghan Markle e il marito Harry d’Inghilterra, da ormai diversi anni, sono fonte di non pochi problemi per la Monarchia Inglese e di preoccupazioni per Re Carlo III, che già deve affrontare anche le cure per guarire dal tumore che l’ha colpito. I Duchi di Sussex hanno deciso, infatti, di lasciare il Vecchio Continente e il loro posto all’interno della Casa Reale per trasferirsi prima in Canada e poi a Los Angeles. Da oltreoceano la coppia ha lanciato accuse e rivelazioni contro diversi membri della Monarchia Britannica, ponendosi al centro di diverse polemiche. Di recente, però, sembra che Meghan Markle abbia deciso di non porre più la sua attenzione sui parenti inglesi e di impegnarsi a promuoversi sui social networks. 🔗 Leggi su Dilei.it