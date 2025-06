Preparatevi a vivere un’esperienza unica nel cuore di Roma: l’8216 R&B Takeover Fest, il primo festival italiano interamente dedicato all’R&B e all’Afromusic, torna nel prestigioso Monk il 13 e 14 giugno 2025. Due giornate di musica coinvolgente, talk appassionanti e DJ set imperdibili, che celebrano la vibrante scena musicale emergente. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dei nuovi sound e delle vibrazioni autentiche. Il futuro dell’R&B italiano vi aspetta!

Il primo festival italiano interamente dedicato all’R&B torna a Roma venerdì 13 e sabato 14 giugno 2025. L’R&B Takeover Fest approda nuovamente nella Capitale con due giornate di musica, talk e DJ set, dedicate alla nuova scena R&B e Afromusic italiana. L’evento si terrà negli spazi del Monk (Via Giuseppe Mirri 35), da anni punto di riferimento per la musica live e per i progetti culturali più innovativi della città. Sotto la direzione artistica di Giordano Dan & Big Fish, l’R&B Takeover Fest nasce con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato a una delle correnti musicali più vitali – ma ancora poco rappresentate – del panorama italiano, con un occhio particolarmente attento alla multiculturalità e a tutte le sue sfaccettature. 🔗 Leggi su Funweek.it