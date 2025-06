Ravezzani netto | Tornata l’Italietta! Barella è un fantasma

Fabio Ravezzani non ha risparmiato critiche sull'Italia post sconfitta contro la Norvegia, definendo Barella un "fantasma" e sottolineando le difficoltà degli azzurri. La situazione appare complessa, con il futuro della Nazionale in bilico e il cambio di panchina ormai imminente. Ma cosa riserverà il cammino dell’Italia? È il momento di analizzare le sfide che ci attendono e le prospettive per il rilancio.

Fabio Ravezzani ha descritto in maniera molto dura l’Italia vista contro la Norvegia, nel match esterno perso 0-3 dagli azzurri, riferendosi anche al caso di Nicolò Barella. IL GIUDIZIO – Fabio Ravezzani ha parlato anche di Nicolò Barella a margine del suo commento sulla netta sconfitta dell’Italia contro la Norvegia per 0-3. Gli azzurri, che non vedranno più Luciano Spalletti sulla propria panchina dopo il prossimo impegno contro la Moldavia, sono stati descritti in molto molto negativo dal giornalista. Di seguito le sue parole su X: « È tornata l’italietta degli ultimi Europei. Spalletti che si perde in polemiche inutili, giocatori che si muovono per il campo senza un’idea, mancanza totale di grinta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ravezzani netto: «Tornata l’Italietta! Barella è un fantasma»

