Raspadori e Lukaku show | giocatori del Napoli scatenati in Nazionale

Un autentico show da parte di Raspadori e Lukaku con le maglie delle loro Nazionali: è accaduto nei primi tempi. Terminato un campionato glorioso per il Napoli, vincitore del quarto Scudetto della sua storia, è tempo di Nazionali per i giocatori azzurri. Molti di loro sono scesi in campo giĂ stasera. Per Di Lorenzo e Raspadori, quella di stasera contro la Moldavia è una gara molto delicata: si tratta infatti dell’ultima gara di Luciano Spalletti da ct dell’Italia. Non solo loro però, perchĂ© è in campo anche Romelu Lukaku con il Belgio (contro il Galles per le Qualificazioni ai Mondiali). Entrambi hanno giocato un primo tempo sicuramente di notevole fattura. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it